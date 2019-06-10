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      Дії Луценка мають стати предметом розслідувань, – Лещенко

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / vedomosti-ua.com

      Прикладів реваншу "під занавіс" правління Порошенка та Луценка є чимало. Недоброчесні судді повертають собі посади, а проти соратників Януковича закривають кримінальні справи.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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      Він зазначив, що напередодні колишній голова Вищого господарського суду часів Януковича Віктор Татьков остаточно повернув собі статус судді.

      Крім цього, з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт. Велика палата Верховного суду визнала незаконною й скасувала постанову ВРУ про його звільнення з посади,
      – наголосив Лещенко.

      Таким чином Татьков поновився у статусі судді й повернув суддівську недоторканність. Тепер для його затримання, взяття під варту чи арешту їм потрібно буде отримати ще згоду Вищої ради правосуддя, пояснив нардеп.

      Що відомо про Татькова?Віктор Татьков – один із вірних соратників екс-президента Віктора Януковича. Від жовтня 2016 року його офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генеральної прокуратури України, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

      За лічені тижні до оголошення підозри суддя виїхав з країни: спершу – до Польщі, а згодом – і до Австрії і відтоді, за інформацією Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, в Україні не з’являвся. Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з'ясували, що близьке оточення Татькова володіє 48 квартирами у Києві, окупованому Донецьку та анексованому Криму.

      Крім цього, депутат розповів, що напередодні з'явилася ще одна новина, яка вражає своїм цинізмом. Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-"регіонала" Юрія Іванющенка, близького до Віктора Януковича.

      "Постанову про це підписав слідчий з Одеси Максим Ніков, прізвище якого мало про що говорить. Та я переконаний, що владнання такого делікатного питання для фігури такого масштабу як Іванющенко ніколи не відбулося би без погодження у генпрокурора", – запевнив політик.

      Хто такий Юрій Іванющенко? Олігарх відомий за прізвиськом Юра Єнакієвський, сім років був депутатом від "Партії регіонів" у Верховній Раді. У парламенті з'являвся рідко. Його називали одним з найвпливовіших людей країни. У 2014 році потрапив під санкції США, Євросоюзу та Швейцарії як людина з оточення Януковича. Втім, згодом зі списків його виключили. Європейський суд визнав це рішення безпідставним. Зараз олігарх живе з дружиною і сином в Монако.

      За словами Лещенка, реванш, яким так лякав Петро Порошенко під час виборів президента, справді відбувається. Та сталося це через дії його кума – генпрокурора Юрія Луценко, який під занавіс своєї роботи став абсолютно нерозбірливим у методах забезпечення собі безбідної пенсії.

      "Поступове усвідомлення того, що скоро доведеться залишити просторі апартаменту Пшонки в офісі на вулиці Різницькій, зняли останні моральні бар'єри для Луценка. Після звільнення з посади його діяння мають стати предметом розслідувань", – переконаний Лещенко.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 10 червня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Сергій Лещенко Юрій Луценко ГПУ Розслідування
      Джерело: 24 канал
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