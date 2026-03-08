"Дійсно звертались по допомогу": Зеленський відповів, коли українці прибудуть на Близький Схід

Володимир Зеленський заявив, що США і країни Перської затоки дійсно зверталися до України по допомогу у протидії іранським безпілотникам. За словами президента, перша група українських експертів вирушить на Близький Схід вже в понеділок, 9 березня.

Про це Зеленський розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Не Трамп: в Українському конгресі Америки сказали, хто міг ініціювати операцію проти Ірану

Як Україна допомагатиме на Близькому Сході?

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти США у протидії дронам-камікадзе та крилатим ракетам на Близькому Сході. За його словами, Київ може надати експертизу та досвід українських військових.

Водночас президент наголосив, що ця ситуація має стати сигналом для світу про необхідність приділяти більше уваги власній безпеці.

Так само, як і на Близькому Сході, Європі необхідне посилення оборони. Ми бачимо скільки на Близькому Сході було систем ППО, включно з Patriot, але цього недостатньо за сучасних атак. Тому Україна має досвід, усі країни, до речі, визнають, що це найбільший досвід на сьогодні. Маємо поширювати весь цей досвід на всіх наших партнерів і друзів у Європі,

– заявив глава держави.