Дію посиленої комендантської години у звільнених населених пунктах на Київщині подовжено

Влада Київщини прийняла рішення продовжити дію посиленої комендантської години в кількох населених пунктах, що були звільнені від окупаційних військ.

До цього списку ввійшли Броварський, Вишгородський та Бучанський райони. Таку інформацію повідомили в гуманітарному штабі Київщини.

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Зокрема, на всій іншій території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.

Загальні правила поведінки під час комендантської години: забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

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