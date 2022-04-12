Не дружній візит: для чого канцлер Австрії приїздив до Путіна

Не треба бути семи п'ядей на лобі, щоб зрозуміти навіщо до Москви приїжджав канцлер Австрії Негаммер?

Газове питання

Австрія – найбільш залежна від російського газу країна ЄС, яка є своєрідним хабом не лише російського газу на території ЄС, а й політичного впливу Москви.

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Європа справді залежить від російського газу і не зможе відмовитись від нього ні цього року, ні наступного. Однак ця залежність носить не інфернально-містичний характер, як, наприклад, залежність російських еліт та населення від Путіна. Це питання інвестицій, хоч і дуже великих.

Однак якщо вони будуть зроблені, то цей розворот набуде практично необоротного характеру. Власне, про це, мабуть, і приїжджав розмовляти Негаммер.

Як найбільш зацікавлений у російському європейському газі лідер, він повинен був привезти з Москви аргументи, що запобігають чи відкладають прийняття ЄС довгострокових інвестиційних рішень та стратегій, що дозволяють замістити російський газ на європейських ринках у середньостроковій перспективі.

Грааль Путіна

Схема російських газових поставок до Європи, розробка якої розпочалася у другій половині 1960-х, – найуспішніший проєкт пізньорадянської економіки та головний внесок Леоніда Брежнєва в історію Росії.

Ця схема існувала понад 50 років, певною мірою їй зобов'язані радянські люди відносним благополуччям 1970-х, вона пом'якшувала наслідки розвалу в 1990-х і вносила істотний внесок у економічне зростання 2000-х.

Вона ж стала свого роду фетишем Путіна та путінських олігархів, поступово трансформуючись у їхній свідомості у містичний грааль та томагавк війни.

Історична подія

У цьому сенсі вчорашні переговори у Москві мали для Росії історичне значення, попри виняткову скромність їхнього висвітлення в пресі.

Якщо Європа відмовиться від російського газу протягом найближчих років, то переорієнтувати його на інші ринки буде неможливо, для цього буде потрібне будівництво інфраструктури, немислиме в умовах санкцій. Тобто йдеться про непоправні втрати російської зовнішньої торгівлі протягом десятиліть.

Все це не означає, що слова Негаммера про те, що основним змістом бесіди стали питання досягнення миру, гуманітарні аспекти та питання військових злочинів російських військ у Бучі, не відповідають дійсності.

Саме злочини в Бучі стали поворотним пунктом у європейській громадській думці та перетворили розмови про відмову від російського газу з активістської повістки на політичний мейнстрім.

На жаль, за декількома репліками Негаммера виникає підозра, що, принаймні, в частині бесіди, Путін переказував канцлеру останні передачі Володимира Соловйова з "Першого каналу": про манекени, які оживали, ось це все (цікаво, яких міністрів і генералів заарештує Володимир Путін наступного разу, коли виявиться, що відомості, почерпнуті їм у передачах "Першого", знову не відповідають дійсності.

Негаммер ясно дав зрозуміти, що приїхав із порожньою кишенею. А, значить, ми, швидше за все, присутні при свого роду газовій антиугоді, що підводить межу під тим механізмом взаємин Росії та Європи, який існував протягом більш ніж пів століття.

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