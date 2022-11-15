Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення повстань в Росії, – ГУР

Уже неодноразово фіксували військовослужбовців ПВК "Вагнер" та найманців самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова на територіях України під час цієї війни. Однак у розвідці зазначили, що створювали ці підрозділи зі зовсім іншою метою.

Військові "кухаря Путіна" Пригожина, звісно, що ніколи не зрівняються зі Збройними Силами України. Зараз вони та їхні "колеги" з підрозділів Кадирова гинуть на війні, хоча мали б виконувати більш "приємну роботу" – розганяти росіян на мітингах.

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Повстань нема – треба їхати на війну

Про те, з якою метою Кадиров та Пригожин створювали собі по власній армії, розповів представник Головного управління розвідки нашої держави Андрій Черняк в одному зі своїх інтерв'ю.

Пригожин та Кадиров – це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині росії,

– зазначив Черняк.

Також він сказав, що пропаганда "добре навчених й хоробрих" кадирівців передусім спрямована на російську публіку. А от у повномасштабній війні їх використовують як загороджувальні загони. Тобто фактично основне завдання армії Кадирова – залякування росіян.

Що таке "заградзагони" Загороджувальні загони – це "ноу-хау", яке придумали у СРСР у минулому столітті. Директиву про створення таких військ було ухвалено 12 вересня 1941 року. У ній сказано, що має створюватись фланг у тилу, який би стріляв по підрозділах, якщо ті надумають відступати.

Джерело: Загороджувальні загони – це "ноу-хау", яке придумали у СРСР у минулому столітті. Директиву про створення таких військ було ухвалено 12 вересня 1941 року. У ній сказано, що має створюватись фланг у тилу, який би стріляв по підрозділах, якщо ті надумають відступати.Джерело: Інститут національної пам'яті

Кадиров та Пригожин чекають розпаду Росії

Уже очевидно, що Росія програє у цій війні та у ворожі державі відбуваються процеси, що рано чи пізно призведуть до її або повної ліквідації, або розпаду. Окрім того, генерал США Бен Ходжес заявив, що Рамзан Кадиров та Пригожин плекають зараз власну армію у корисливих цілях.

За його словами, після розпаду Росії цих двоє чоловіків планують мати чималі військові потужності. Саме тому Кадиров зараз береже своїх найманців та використовує їх лише як "заградзагони".

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