Для чого Юлія Тимошенко знову заговорила про "низькі ціни на газ"

Юлія Тимошенко намагається повернутись у владу, щоб заробляти на корупційних газових схемах мільярди. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук в блозі на "Ліга", коментуючи заяви Тимошенко щодо необхідності повернення до системи тарифоутворення на комунальні послуги, яка діяла до 2014 року.

"ВОНА все ще сподівається, що внаслідок демагогії та обдурення людей зможе вкотре повернутися у виконавчу владу та отримати можливість заробляти на корупційних схемах, які існували до 2014 року", – написав Кушнірук.

За словами експерта, систему тарифоутворення, яку вимагає повернути Юлія Тимошенко, є повністю корупційною і держава вже втратила на ній мільярди.

Система тарифів на тепло та газ, існуюча до 2014 року, формувала величезну корупцію та фантастичні збитки "Нафтогазу", підприємств теплокомуненерго, які потім покривалися за державний рахунок. Різниця між цінами на газ для населення та комерційних споживачів щороку давала можливість "заробляти" більше мільярду доларів власникам приватних облгазів. Вони списували на споживання населенням значно більший обсяг газу ніж було насправді, а різницю продавали комерційним споживачам у багато разів дорожче,

– зазначив Кушнірук.

Він нагадав, що лише у 2009 році на покриття збитків компанії "Нафтогаз" з держбюджету було виділено у доларовому еквіваленті більше ніж 3 мільярди доларів.

"Отже, саме цю систему стосунків у комунальному секторі, корупцію та державних боргів пані Тимошенко вимагає зараз повернути", – підсумував Кушнірук.

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення, і домогосподарства можуть вільно змінювати газового постачальника, обираючи кращі умови, зокрема, найнижчу ціну на газ.