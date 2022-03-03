Для дітей тимчасово переміщених сімей у Тернополі створили спеціальну кімнату

Через агресію Росії щодо України багатьом українстким сім'ям довелося втекти з дому. Тимчасово переміщені сім'ї приймають західні регіони. Зокрема, Тернопіль.

У кімнаті діти нелише граються. З ними працюють психологи, педагоги і вихователі.

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Організаторка кімнати Олена Мудра розповіла, що з дітками проводять різні заняття.

Що роблять діти у кімнаті

Психологиня Тетяна Колісник зазначила, що на заняттях діти знімають емоційне напруження, в якому вони можуть перебувати. Намагаються весело проводити час.

Ми робили руханку, танцювали. В дітей багато енергії, треба кудись її витрачати. Також ми грали в боулінг та була математика,

– сказала Колісник.

Батьки також можуть долучатися до занять. Це тільки початок. Ми придумаємо ще багато цікавого", – розповіла Тетяна Колісник.

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