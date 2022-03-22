Для ефективного розподілу гуманітарної допомоги: уряд запустив платформу єДопомога

Міністерство соціальної політики запустило платформу єДопомога. Основними її функціями є збір заявок з усіх регіонів України щодо потреб в гуманітарній допомозі та ефективний розподіл вантажу.

Урядова платформа передбачає співпрацю бізнесу, громадських організацій, держави, благодійних фондів та волонтерів для надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

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Міністерка соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що головною метою створення платформи є не збір чим більшої кількості гуманітарного вантажу, а ефективний розподіл між населенням.

Справа не в тому, щоб зібрати якомога більше гуманітарної допомоги та розподілити її між всіма регіонами порівну, а в тому, щоб ця допомога задовольняла актуальні потреби конкретних людей, була адресною та ефективною. Платформа забезпечує комунікацію між тими, хто готовий надати допомогу, та тими, кому вона потрібна,

– заявила Лазебна.

Забезпечувати тих, хто потребує, одягом, продуктами та ліками будуть як соціальні працівники, так і працівники "Укрпошти" та "Нової пошти". Також це все можна отримати в пунктах гуманітарної допомоги.

Створення платформи відбувалося за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Програми розвитку ООН в Україні.

Якщо ви хочете допомогти або вам потрібна допомога, то ви можете перейти на платформу єДопомога за цим посиланням.