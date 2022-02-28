Для евакуації мешканців Волновахи "зеленого" коридору досі не надали

Зеленого коридору для евакуації людей з Волновахи не надано.

Зеленого коридору для евакуації людей з Волновахи не надано.

"На жаль, колона евакуаційного транспорту для населення м. Воловаха не змогла дістатися до міста – колона потрапила під обстріли "Градів".

Постійно ведуться переговори з товариством Червоного Хреста та іншими міжнародними організаціями щодо організації гуманітарного коридору для евакуації мешканців Волновахи", – йдеться у повідомлення ДСНС України у Донецькій області.

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