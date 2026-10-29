ООН може оголосити екстрений заклик про допомогу для Києва через атаки Росії

Організація Об'єднаних Націй може оголосити екстрений заклик про допомогу для Києва через додаткові потреби, спричинені російськими атаками на критичну інфраструктуру. Йдеться про можливість залучити додаткове фінансування для реагування на наслідки ударів.

Про це заявив координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале під час заходу, присвяченого реагуванню ООН на кризу, спричинену російською агресією проти України.

ООН розглядає екстрений план допомоги Києву

Організація Об'єднаних Націй розглядає можливість оголосити екстрений заклик про допомогу (Flash Appeal) для Києва. Це необхідно, щоб покрити додаткові потреби столиці, які виникли внаслідок російських атак на критичну інфраструктуру.

На мою думку, Київ як столиця має особливе значення. Можливо, для покриття додаткових специфічних потреб міста нам доведеться оголосити так званий екстрений заклик про допомогу (Flash Appeal),

– сказав він.

Важливо знати! Flash Appeal – це екстрений гуманітарний заклик, який міжнародні організації, зазвичай під егідою ООН, оголошують у відповідь на масштабну кризу. Він передбачає план гуманітарного реагування та терміновий запит на фінансування. Мета такого механізму – оперативно залучити кошти від урядів інших країн, фондів і бізнесу для надання життєво необхідної допомоги постраждалому населенню.

Матіас Шмале наголосив, що Росія завдає шкоди не лише енергетичній та іншій критичній інфраструктурі України. Російські війська також атакують склади й мережі супермаркетів, а блокування експорту зерна є частиною економічного тиску.

Координатор системи ООН зауважив, що подолання наслідків руйнування інфраструктури та економічних атак виходить за межі можливостей гуманітарних організацій і самої ООН.

Тому дуже важливо узгодити з державами-членами та міжнародними фінансовими установами механізми подальшої бюджетної підтримки. Це необхідно, щоб критично важливі державні служби могли й надалі працювати, а економіка – функціонувати,

– наголосив Шмале.

Нагадаємо, Київ готується до потенційно найскладнішої зими від початку повномасштабної війни через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Мешканці столиці вже стикаються з відключеннями електроенергії, перебоями з водопостачанням і зупинками метро через знеструмлення.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що ситуацію ускладнюють значні пошкодження енергетичної інфраструктури, накопичені внаслідок попередніх російських ударів. На тлі погіршення ситуації частина киян замислюється про переїзд до західних областей України, а кількість вільних квартир для оренди в столиці з серпня зросла майже на дві третини.