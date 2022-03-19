Для маріупольців зібрали 200 тонн гуманітарного вантажу

З часу блокади Маріуполя почали збирати гуманітарний вантаж з найнеобхіднішим для жителів міста. До цього часу назбирали 200 тонн гумдопомоги.

У Маріупольській міськраді кажуть, що робота організована силами Донецької обласної та місцевої адміністрацій. Допомогу для маріупольців надсилали як з України, так і з інших країн.

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У вантажі – продукти, ліки та предмети гігієни

Вже зібрано 200 тонн вантажу – продукти тривалого зберігання, медикаменти та предмети першої необхідності. Частину гуманітарно допомоги планують доставити до Маріуполя, решту передадуть тим маріупольцям, які вже прибули в Запоріжжя.

Зазначимо, що раніше вже були спроби відправити допомогу до міста у блокаді. Проте цього не дозволив ворог, який обстрілював гуманітарні коридори. Незважаючи на це, спроби доставити вантаж таки продовжуються.

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