Для нього настала нова реальність, – експерт про справу СБУ проти Коломойського

Справою Ігоря Коломойського СБУ продемонструвала, що є на сьогодні правоохоронним органом, який найбільш ефективно бореться з корупціонерами високої ланки.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. За даними експерта, вручення підозри та суд стали повною несподіванкою для олігарха.

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Як зазнає політолог, десятиліттями Коломойський вважався недоторканим і "вибудовував свою імперію з деяким використанням бюджетних коштів".

Коли у лютому 2023 року Служба вперше провела обшуки в олігарха по справі привласнення 40 мільярдів на "Укрнафті" та "Укртатнафті", почались розмови, що все, мовляв, було не по-справжньому. Однак слідом за обшуками СБУ прийшла з підозрою. Коломойський точно не збирався переміщатись в камеру і витрачати пів мільярда на заставу,

– підкреслює Голобуцький.

Політолог вважає, що "теорії змови" щодо справи Коломойського не витримують критики.

"Екстрадиційного ордера із США Україна на олігарха так і не отримала. За всі роки незалежності Ігорю Валерійовичу не висував підозру жоден правоохоронний орган. Вони можуть це зробити зараз – прийшовши прямо в камеру до олігарха. Раніше він завжди розв'язував всі питання з ними у звичній для себе манері. А в цій справі не зміг. Як не змогли перед тим "порєшать" герої інших справ Служби останніх місяців – Жеваго та Фірташ", – акцентує політолог.

Передача підлеглим Малюка справ корупціонерів, яких до того ж прирівняють до держзрадників, може тільки погіршити ситуацію для цієї категорії злочинців. Вони вперше замість статусу господарів життя отримають статус фігурантів кримінальних справ Служби безпеки,

– резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, що раніше СБУ вручила підозру олігарху Ігорю Коломойському. Його підозрюють за двома статтями КК: у шахрайстві та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Служба встановила, що Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, вивівши їх за кордон. Зараз олігарх перебуває у СІЗО.