Для оборони Лисичанськ значно кращий, – у МВС пояснили відхід ЗСУ від Сєвєродонецька

Ситуація в Сєвєродонецьку досі складна. Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що наших військових необхідно вивести з міста. У МВС кажуть, що Лисичанськ для оборони буде кращим.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. На його думку, скоріше за все, ЗСУ будуть відходити, умовно, до Лисичанська.

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Він пояснив, що для цього є певні причини і передумови. "Ми повинні розуміти, що це все навіть не відхід, а військове маневрування", – наголосив Смірнов.

Адже наша основна стратегія зараз – це завдавати якнайбільшої шкоди противнику, а з іншого боку – максимально зберегти життя нашим військовим. І якщо є такі загрози, то краще передисловуватися та зайняти більш вигідні позиції,

– заявив він.

За його словами, зараз операція ще триває, тому деталей він розповісти не може.

Радник глави МВС зазначив, що Лисичанськ є позиційно кращим, бо він розташований на підвищенні. Через це з нього краще обстрілюються зони.

"Також перед ним є річка Сіверський Донець з боку Сєвєродонецька, це теж певна перепона для окупантів. Тож, він для оборони є набагато кращим позиційно", – відповів Смірнов.

До того ж, як наголосив радник міністра, ми маємо розуміти, що Росія сконцентрувала там велику кількість військ.

На сьогодні це єдиний напрямок, де вони роблять штурм, на решті напрямках вони вже ведуть опозиційну війну та окопуються,

– сказав Смірнов.

Він додав, що в Сєвєродонецьку наші ЗСУ виконали основні завдання, які перед собою ставили.

Ростислав Смірнов про ситуацію в Сєвєродонецьку:



До слова, наразі Генштаб ЗСУ офіційно не повідомляв про те, що наші військові відійшли від Сєвєродонецька. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що бої в місті досі тривають. Водночас, за його словами, військові вже отримали наказ відійти на нові позиції та укріплені райони.

Відео до теми – яка ситуація біля Сєвєродонецьку