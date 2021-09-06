Для організації виборів до Держдуми: у Донецьк їдуть керівники "Єдиної Росії"

Російські окупанти хочуть провести парламентські вибори на окупованій частині українського Донбасу. Для організації процесу голосування до захопленого Донецька 8 вересня прибудуть високопосадовці РФ.

За даними джерел 24 каналу, в будівлі готелю Shakhtar Plaza у центрі Донецька планують організувати так званий зліт прибічників партії "Єдина Росія". Метою цього заходу є розробка механізму "голосування" за партію Путіна мешканцями окупованих територій.

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Фактично окупанти збираються додати політсилі керівника РФ додаткові відсотки за рахунок українців, яким насильно роздавали російські паспорти.

Очікують наближених до Путіна

Працівники підконтрольної Кремлю адміністрації окупованого Донецька готуються до проведення заходу, в якому братиме участь перший заступник голови Ради Федерального зібрання РФ та секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак.

Разом із цим терористом, якого у "ДНР" називають наближеним до Путіна, приїдуть депутати нелегітимної російської Держдуми.

Росіяни даватимуть настанови щодо організації процесу "виборів" активістам та керівникам російських квазіутворень:

виконавчій директорці "русского центра" Олені Євсєєвої;

директорці "Центру економічної взаємодії республік" Вікторії Романюк;

голові "Федерації профспілок "ДНР" Максиму Паршину;

очільнику "Молодіжного парламенту "ДНР" Максиму Роганову;

заступнику керівника "профспілки працівників освіти й науки "ДНР" Євгену Лапенку;

виконуючому обов'язки очільника "Народної дружини "ДНР" Володимиру Тараненку;

координатору проєкту "Молода гвардія "ЛНР" Даніїлу Степанкову.

Окрім звичайних наказів про забезпечення "правильного" голосування під час зльоту запланований також спільний виступ очільника терористів Дениса Пушиліна та Турчака.

Офіційно у РФ кажуть, що не збираються відкривати дільниці для голосування на парламентських виборах, однак пропонують мешканцям окупованих територій Донбасу їхати голосувати до Ростову. Втім, за неофіційними даними, у Донецьку для проформи працюватиме кілька дільниць, однак при цьому до ЦВК передадуть сфабриковані бюлетені з голосами на підтримку "Єдиної Росії".