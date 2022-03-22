Для підтримки біженців: Україна відкриє нові консульські пункти у Польщі
22 березня 2022 , 09:17Читать новость на русском
Джерело:Посольство України в Польщі
У Польщі відкриють нові українські консульські пункти. Зокрема, в Хелмі та Перемишлі.
Це потрібно для підтримки біженців з України, які прибувають до Польщі. Про це розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.
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Консули будуть біля кордону
Присутність українських консулів близько до українсько-польського кордону дозволить швидше допомагати біженцям. Завдяки новим пунктам українці зможуть швидко отримувати інформацію щодо вирішення своїх першочергових потреб.
Від початку війни українські консульства у Варшаві, Любліні, Кракові, Вроцлаві і Гданську надали 24 тисячі послуг. Минулого року така кількість була за 4 місяців. Загалом консульські відділи прийняли 74 тисячі громадян.
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