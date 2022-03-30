Для росіян типово нехтувати безпекою, – Верещук про вибухи в Бєлгороді

У ніч на 30 березня в російському Бєлгороді сталися вибухи на складах боєприпасів. Віцепрем'єрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук назвала це прикладом нехтування безпеки.

Верещук наголосила, що в російському Бєлгороді трапилася самовільна детонація боєприпасів. Мовляв, лише вчора Генштаб ЗСУ попереджав про загрозу самодетонації, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС.

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Це є прикладом нехтування техніки безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни. Росія має негайно вивести свої війська з зони ЧАЕС,

– сказала Верещук.

Вона підкреслила, що в контектсі ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових несуть дуже серйозну загрозу не тільки для України, але й для сотень мільйонів європейців.

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