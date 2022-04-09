Для Росії стало нормою вбивати

Дегуманізація Росії тривала 20 з лишком років. Це не перший день війни і це не перший рік правління Путіна, яке почалося з вибухів будинків у Росії, з Чеченської війни, "Норд-Осту" і Беслана, і продовжилося численними вбивствами політичних опонентів у Росії та за кордоном. Була агресія проти Грузії, анексія Криму.

Переважна більшість росіян не бачила нічого поганого в тому, що росгвардійці молотили беззахисних людей на вулицях російських міст, а ув'язнених катували у в'язницях.

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Яма

Росія зараз перебуває у цивілізаційній "ямі", з якої вибиратиметься важко, якщо взагалі можливо. І тому ці абсолютно страшні кадри зі звільнених районів України, з одного боку, звісно, ​​паралізують свідомість, а з іншого – починаєш розуміти, що все до цього йшло, саме до цього.

І те божевілля, яке охопило сьогодні Росію – те, що ми бачимо і в телевізорі і, на жаль, у соціальних мережах теж – це той самий вектор руху. Пропаганда, що втратила людську подобу, транслює ненависть до українців і всього світу, трансформується в примітивній свідомості солдатів уже в конкретні військові злочини.

Розстріл беззбройних людей зі зв'язаними руками не вписується навіть у витончену систему виправдань. Це воєнні злочини. Це безумство, яке йде зверху донизу. Флюїди від озвірілого диктатора передаються генералам, старшим офіцерам, лейтенантам, сержантам і рядовому складу.

Росія вже програла

Крім того, треба розуміти, що війна складається погано для агресора, і всі вони це відчувають.

Замість запланованого параду на Хрещатику та танців кадировців на Майдані вони отримали зовсім інше – розбиту техніку та численні втрати особового складу.

Усі вони підсвідомо, підшкірно розуміють – війну вже програно. І не досягнувши успіху на полі бою, вони зривають безсилу злість на тих, хто не може відповісти.

У путінській Росії завжди було нормою бити беззбройних людей, які виходили демонстрації. Наразі для них стало нормою вбивати, вектор іде в один бік.

Закони фізики не змінити

Я завжди казав, що у житті, у соціальній механіці, діють ті самі закони фізики. Похила площина має тільки один напрямок руху – вниз і з прискоренням.

Сьогодні ми спостерігаємо, як це прискорення приводить Росію на саме дно цивілізаційної "ями", що сягає корінням у похмуре середньовіччя.

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