Для Росії є погані новини, а будуть ще гірші

Дивлюсь, як там нафтовий сектор рашистів, і бачу: погіршення є. А має бути ще гірше! І обов'язково буде!

Експорт бензину, дизелю, мазуту виявився слабким місцем в рашистів. Бо тим, хто експортує ці продукти, дедалі складніше знайти покупців у світі.

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Російська нафта мало кому потрібна

Нафтопереробка падає, перший завод вже зупинився. В середньому – 675 тисяч тонн на добу нафти переробляли на рашкостані перші два тижні квітня І це на 6% нижче показника березня і на 13% менше квітня 2021 року. Причина зрозуміла – складнощі з експортом продукції через санкції ЄС та США. Іншими словами, рашистська нафта стає все менш потрібною цивілізованому світу.

У списку перших заводів, які постраждали від санкцій, НПЗ "ТАИФ-НК" у Татарстані. Він зупинився 8-го квітня. До того ж виробництво на заводах "Роснефти" теж демонструє падіння. Брешуть про плановий ремонт. Ага, ну-ну…

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Дії Росії

Що робить рашка? Розуміючи, що світові їх нафтопродукти не дуже потрібні, НПЗ намагаються задешево втюхати бензин місцевим. І на заправках ціни скотились до дворічного мінімуму. І це при тому, що нині сезонний попит.

️Далі – гірше. Бо з 15-го травня починає діяти 4-ий пакет санкцій ЄС (ухвалений 15 березня). А там, ключове – заборона на купівлю рашистської нафти, окрім як на потреби європейських НПЗ. Іншими словами, табу на трейдинг (перепродаж) нафти, що належить рашистам.

Санкції, хоч і не так швидко, але роблять свою справу. І день за днем знищують ключові для Росії сектори. Але краще б швидше!

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Ви знаєте мою думку, я за повне НАФТОВЕ ЕМБАРГО. Це, спільно з іншими санкціями, економічно знекровить кремль та відріже від головного джерела доходу. Тож, чекаємо на 6-ий пакет.