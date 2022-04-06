Для України створили Фонд для відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури

Енергетичне співтовариство вирішило створити Фонд енергетичної підтримки України. Його метою є відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру.

Донорами Фонду стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії і корпорації. Про це повідомили 6 квітня.

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Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією,

– мовиться в повідомленні.

За попередніми домовленостями, Міненергетики України буде координувати запити українських компаній, які потребують відновлюваних робіт.

Обирати постачальників будуть міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі енергетики. Перевагу у закупівлях надаватимуть українським виробникам.

"Я дуже дякую нашим партнерам з Енергетичного співтовариства за чітку позицію у підтримці України і створення такого Фонду", – наголосив Міністр енергетики Герман Галущенко.

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