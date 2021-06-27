Для виходу на пенсію в 60 потрібно буде 35 років стажу, – Лазебна

Щоб в Україні вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати 35 років стажу. Така норма почне діяти з 2028 року.

Якби в людини була накопичувальна система, то в 60 років наступає пенсійний вік. Про це розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.

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Пенсійний вік тоді можна розрахувати за власним накопичувальним рахунком.

Знаючи, що таке солідарна система, коли в тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма – 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60,

– сказала міністерка.

Який зараз потрібен стаж для виходу на пенсію

Наразі право на призначення пенсії після 60 років мають люди, у яких є не менше 28 років страхового стажу. Якою буде мінімальна пенсія