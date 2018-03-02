Для артистів, які гастролюють у Росії, можуть ввести податки на підтримку ЗСУ

У Верховній Раді України зареєстрували законопроекти, що передбачають запровадження податку для артистів, які виступають у Російській Федерації.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

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"Законопроект про гастролі на території держави-агресора та запровадження цільового гастрольного збору на підтримку ЗСУ для українських виконавців, які гастролюють у країні-агресорі, зареєстровано у ВР. Внесено 11 депутатами від чотирьох фракцій та позафракційними № 8085, 8086, 8087", – написав політик.

Зазначимо, наразі тексти документів ще не опубліковано.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що В'ячеслав Кириленко запропонував створити спеціальний реєстр артистів, які з гастролюють у Росії, а також зобов'язати їх сплачувати військовий збір.