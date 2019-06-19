Чому у Зеленського "розкручують" тему переїзду президентської адміністрації

Команда президента Володимира Зеленського не розлучається з нав'язливою ідеєю про переїзд з Банкової.

Варто зауважити, що про своє бажання переїхати з нинішньої будівлі АП Володимир Зеленський неодноразово говорив ще під час передвиборчої кампанії. Одним із аргументів на користь цього чинний глава держави називав бажання розвантажити центр міста від заторів через vip-кортежі. Згодом він додав, що йому хотілося б працювати у якомусь ореn space – просторому сучасному офісі.

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Про переїзд періодично кажуть і в найближчому оточенні гаранта. Заступник глави Адміністрації президента Юрій Костюк в одному з нещодавніх інтерв'ю заявив наступне:

Ми дуже хочемо переїхати. І ми робимо все, для того, щоб знайти правильний варіант, який буде швидким і бюджетним, і в якому можна буде дотримати всі необхідні норми безпеки.

За його словами, працювати зараз на Банковій команді президента "дуже важко", оскільки будівля АП схожа на "суміш університету з будинком Пшонки і зі спробою Версаля, але трішки недоробленого і бюджетного". Костюк також поскаржився, що в будівлі завжди зашторені вікна і погано працює wi-fi через систему безпеки.

А днями в ЗМІ з'явилася інформація, що на Банковій розглядають можливість переїхати до Українського дому. Співробітниця Музею історії Києва Катерина Липа написала у своєму Facebook, що про плани переїзду АП до Українського дому співробітникам музею стало відомо випадково:

Сьогодні приходили люди з архітектурного бюро 33BY, яке очевидно отримало замовлення на перепланування, фоткали вид з вікон. Говорили, що офіційне рішення буде через пару днів.

За її словами, Адміністрація президента Зеленського хоче забрати собі "поверх Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю "Київські солісти", а ринок на нижніх поверхах залишити". А музей нібито планується кудись переселити.

Ніякого "кудись", бо хоча б поверхово пристосованого під зберігання майже 300 тисяч експонатів у місті просто немає,

– резюмувала пані Липа.

"Для будівництва нової будівлі Адміністрації президента, яке відповідало б усім нормам безпеки, необхідно як мінімум 2-3 роки", – вважає екс-глава Державної служби охорони Валерій Гелетей.

Я глибоко переконаний, що в умовах, в яких ми сьогодні живемо, в умовах російської агресії, це робити (переїзд АП в нову будівлю – Прим. ред.) неправильно. Цей процес буде дуже не швидким, тому що це певний час і певні правила. Я думаю, щоб побудувати будинок за всіма нормами, в тому числі, щодо заходів безпеки, потрібно мінімум 2-3 роки. А будівлі, яка готова зараз, щоб в неї переїжджати (а ми об'їжджали весь Київ), я на превеликий жаль, не знайшов, – підкреслив Гелетей.

Він також додав, що діюча будівля АП наразі є найбільш захищеною: "На сьогоднішній день більш захищеної будівлі, ніж Адміністрація президента, в Україні немає. Це не тільки те, що ми бачимо зовні, це і підземні комунікації, і зв'язок з Кабінетом міністрів та Верховною Радою і багато іншого".

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Перенесення місця робочої дислокації президента і співробітників АП – це примха новообраного президента Зеленського чи необхідність, – поцікавилися ми у відомого політолога Віктора Небоженка.

Я вважаю, що активні розмови про переїзд з будівлі АП – це певна компенсація того, що у команди Зеленського немає чітких великих кроків. Звідси – пошук нової резиденції, запливи в басейнах, стрибки в фонтанах, радісний збуджений стан всієї команди і пошук якихось яскравих, дотепних, зрозумілих для глядачів (на жаль, не громадян) рішень,

– каже експерт.



Політолог Віктор Небоженко

Також Небоженко додає: "Принагідно згадав, одного молодого прем'єр-міністра, який довго домагався цієї посади і приїхав до Києва з Дніпропетровська. Він теж, вже очоливши Кабмін, не знав, з чого розпочати. Єдине, до чого він додумався – це перефарбувати Кабінет міністрів. Це дуже шокувало публіку, адже всі думали, що до влади прийшов реформатор, а не імітатор. Я пам'ятаю, знущався тоді над ним, була така у мене можливість. Кажу йому: "Напевно фарбу поставила якась дніпропетровська фірма і будівлю теж вони фарбували". Він у відповідь на повному серйозі: "А як же, звичайно".

Так що, такі рухи команди "Зе": змінимо столицю, переїдемо в іншу будівлю, знімемо чоботи і одягнемо тапочки – це різкі кроки, які свідчать про те, що команда Зеленського не знайшла способу зробити ті великі рішучі кроки, на які очікує вся країна,

– резюмує політолог.

Екс-заступник голови президентської адміністрації Дмитро Шимків так коментує ситуацію:

Переїзд з АП – це десятки мільйонів доларів. Треба ж побудувати нову інфраструктуру. Чи можливо перевезти все з адміністрації президента? Так, теоретично можливо. Але це час, люди, ресурси. Чи можна це зробити за рік? Можна. Питання грошей і бюджету. Це можна зробити або за чиїсь гроші, або за гроші бюджету.



Екс-заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків

Отже, наразі питання, за чий власне кошт відбуватиметься "великий переїзд" – приватний чи це будуть гроші платників податків, залишається відкритим, хоча не складно здогадатися, що саме другий варіант є найбільш вірогідним...

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