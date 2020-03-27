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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Для "кредитних канікул" клієнтам потрібно звертатись в банк, – НБУ

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      НБУ рекомендував банкам дозволити реструктуризацію боргу / Рахункова палата

      Нацбанк рекомендує банкам дозволити реструктуризувати кредити тих позичальників, які постраждали через карантинні обмеження. Ініціювати реструктуризацію можуть, як самі фінустанови, так і позичальники.

      Для того, аби реструктуризувати позику, юридичні особи мають підтвердити факт істотного зниження доходів через карантин, повідомляють на сайті НБУ.

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      У Нацбанку проте, уточнили: кредитні канікули автоматично не діятимуть для бізнесу. Клієнту доведеться звертатись до банку і обговорювати зміни плану кредитування. Про це на брифінгу у Києві повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

      НБУ впроваджує програму антикризових заходів. Ця система налічує 5 основних елементів, це – кредити, депозити, робота банківської системи, валюта і платежі. Усі ці елементи покликані зменшити навантаження на бізнес і населення, 
      – сказала Рожкова.

      Рожкова повідомила, реструктуризації підлягають ті кредити, які до 1 березня виплачувались без протермінувань та інших проблемних питань. У Нацбанку наголошують, такий пільговий режим не означає. що кредити не потрібно буде сплачувати, йдеться лише про розтермінування.

      Дивіться також Карантин і робота банків: валютні обмеження та санітарні години

      Раніше "кредитні канікули" увів Приватбанк – для клієнтів малого та середнього бізнесу. Триватимуть вони з 1 березня до кінця травня.

      Фінансові обмеження під час карантину
       Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Приватбанк Кредит НБУ
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