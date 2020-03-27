Для "кредитних канікул" клієнтам потрібно звертатись в банк, – НБУ
Нацбанк рекомендує банкам дозволити реструктуризувати кредити тих позичальників, які постраждали через карантинні обмеження. Ініціювати реструктуризацію можуть, як самі фінустанови, так і позичальники.
Для того, аби реструктуризувати позику, юридичні особи мають підтвердити факт істотного зниження доходів через карантин, повідомляють на сайті НБУ.
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У Нацбанку проте, уточнили: кредитні канікули автоматично не діятимуть для бізнесу. Клієнту доведеться звертатись до банку і обговорювати зміни плану кредитування. Про це на брифінгу у Києві повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
НБУ впроваджує програму антикризових заходів. Ця система налічує 5 основних елементів, це – кредити, депозити, робота банківської системи, валюта і платежі. Усі ці елементи покликані зменшити навантаження на бізнес і населення,
– сказала Рожкова.
Рожкова повідомила, реструктуризації підлягають ті кредити, які до 1 березня виплачувались без протермінувань та інших проблемних питань. У Нацбанку наголошують, такий пільговий режим не означає. що кредити не потрібно буде сплачувати, йдеться лише про розтермінування.
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Раніше "кредитні канікули" увів Приватбанк – для клієнтів малого та середнього бізнесу. Триватимуть вони з 1 березня до кінця травня.
Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу
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