Одіозного російського пропагандиста Дмитра Кісєльова знімають з ефіру

Кремль знімає з ефіру одіозного російського пропагандиста й телеведучого Дмитра Кісєльова. Причина цьому цілком логічна.

Її пояснили у Службі зовнішньої розвідки України.

Наскільки росіяни втратили цікавість до пропагандистського ТБ

За останній телесезон середній рейтинг програми Кісєльова "Вєсті недєлі" знизився на 8%.

А загальна частка найактивнішої й "найбажанішої" для політиків аудиторії віком 18 – 54 зменшилася на 16,4% порівняно з 2025 роком.

"Постраждали" й інші програми:

"Москва. Кремль. Путін" – на 26,2%;

"Ітоги недєлі" на НТВ – на 23,9%;

"60 мінут" – на 17,5%;

недільна програма "Врємя" – на 15,8%.

Середній рейтинг найвідоміших політичних медіапрограм у минулому сезоні знизився на 8,1%.

У СЗР пояснили, що росіяни нарешті "наїлися" вітчизняного телебачення разом із його пропагандистами.

Однією з головних причин падіння рейтингів є психологічна втома й вигорання населення від агресивної риторики, що лунала з екранів багато років. Водночас цифровізація старшого покоління на РФ дала людям можливість самостійно формувати власний порядок денний для перегляду новин та іншого контенту. Це значно скоротило армію споживачів російського ТБ, де реальність життя далеко не завжди відповідає баченню пропагандистів. Тобто, телебачення втрачає монополію на інформацію навіть на Росії,

– кажуть у розвідці.

Втім, втрата рейтингів на російському телебаченні зовсім не означає, що програму закриють остаточно.

Кремлю важко буде відмовитися від такого потужного інструменту для "промивання мізків" власному населенню.

Тож з початку вересня "Вєсті недєлі" вестиме новий пропагандист, а Кісєльов – нову програму, а ще – втратити посаду генерального директора медіагрупи "Росія сьогодні".

"Таким чином, кремлівські куратори позбавляються своїх "вірних глашатаїв" за принципом "ми своїх не кидаємо", – підсумували у СЗР.

До слова, Кремль посилив пропаганду в школах у новому навчальному році. Там запровадили 7 нових та оновлених пропагандистських ініціатив.

Зокрема, Кремль суттєво скорочує години на вивчення іноземних мов і суспільствознавства, віддаючи пріоритет військовій підготовці та ідеологічній обробці дітей.