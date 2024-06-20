У Дніпрі невідомі напали на добровольця Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв з дитиною

У центрі Дніпра група чоловіків здійснила напад на українського військового Дмитра Павлова. Поліція розпочала розслідування.

У коментарі 24 Каналу речниця Нацполіції у Дніпропетровській області підтвердила напад. За її словами, наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами завдання умисного легкого тілесного ушкодження та незаконного позбавлення волі . Також проводяться першочергові слідчі дії для ідентифікації усіх осіб.

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Напад на захисника

Телеграм-канали поширюють відео з місця інциденту. На них видно, що військовий гуляє з немовлям, коли до нього підходить група чоловіків у військовій формі. Потім доброволець віддає дитину жінці, а його самого скручують і валять на землю троє чоловіків.

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На інших кадрах Павлов вже у кайданках. Один із чоловіків у формі обшукує його сумку сумку. Телеграм-канали повідомляють, що нападник також вдарив добровольця.

Затримання добровольця у центрі Дніпра: дивіться відео

У мережі припускають, що до інциденту може бути причетна охорона депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався. До того, ж на одному з відео видно чоловіка, який ззовні нагадує скандального народного обранця. На ще одному записі чути, як жіночий голос промовляє, що у Дніпро прибув Тищенко. Ба більше, постом на сторінці у фейсбук нардеп сам підтверджує своє перебування у Дніпрі.

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