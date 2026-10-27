Втік до Росії, а затримали у Швеції: екснардеп Святаш не доїхав на концерт Стіві Вандера

Колишній український народний депутат Дмитро Святаш вирушив до Швеції на концерт відомого американського музиканта, однак його поїздка завершилася затриманням. Тепер екснардеп, якого засудили в Україні до 12 років ув'язнення, намагається домогтися звільнення.

Про затримання Святаша повідомили Expressen.

Чому Святаша затримали у Швеції?

Дмитро Святаш прибув до Швеції 22 жовтня та приземлився в аеропорту Арланда поблизу Стокгольма. За словами його адвоката Марка Сафаряна, колишній депутат хотів відвідати концерт американського співака Стіві Вандера.

Однак під час паспортного контролю Святаша затримала прикордонна поліція та відмовила йому у в'їзді.

За інформацією Expressen, екснардеп має українське та російське громадянство. При цьому на кордоні він, імовірно, пред'явив український паспорт.

Адвокат пояснив, що формальною підставою для відмови у в'їзді стала заборона, запроваджена Польщею. Відомості про неї внесли до спільної бази даних країн Шенгенської зони.

Водночас захисник вважає таке рішення політично мотивованим, оскільки Святаш перебуває в розшуку в Україні.

Наразі колишнього парламентаря утримують у центрі Міграційного агентства Швеції в місті Мерста.

Чи можуть Святаша видати Україні?

У своїй апеляції адвокат зазначив, що Святаш виступає проти екстрадиції до України. На думку захисника, його видача суперечитиме європейській правовій практиці.

Expressen нагадує, що в жовтні 2023 року Верховний суд Швеції в іншій справі визнав екстрадицію до України несумісною зі статтею 3 Європейської конвенції з прав людини через воєнну ситуацію.

Водночас це рішення стосувалося іншої особи та не означає автоматичної заборони на екстрадицію Святаша.

Адвокат екснардепа вимагав провести усне слухання в міграційному суді, однак 27 жовтня його клопотання відхилили.

Святаш має до 10:00 28 жовтня подати письмові пояснення. Після цього суд повинен ухвалити рішення.

Захисник сподівається, що колишнього депутата звільнять і він зможе повернутися до Росії.

У нього є приватний літак, тож за потреби можна прилетіти сюди й повернутися додому,

– заявив адвокат.

Журналістам Expressen вдалося зв'язатися зі Святашем телефоном, проте він відмовився коментувати ситуацію до консультації зі своїм захисником.

За що Святаша засудили в Україні?

У червні 2024 року Дмитра Святаша засудили до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 мільярда гривень.

Крім того, з 2023 року колишнього нардепа підозрюють у державній зраді.

За інформацією Радіо Свобода, Святаш перебуває в розшуку в Україні та за її межами у зв'язку зі справою про держзраду.

Раніше його розшукували через Інтерпол, однак у листопаді 2024 року після оскарження адвокатами відповідне повідомлення відкликали. В організації встановили, що воно не відповідало її правилам.

Святаш виїхав з України у 2019 році й відтоді проживав у Росії. У 2002 – 2019 роках він був народним депутатом Верховної Ради, зокрема представляв Партію регіонів.