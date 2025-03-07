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24 Канал Новини України "Дмитро дуже любив гори": наречена "Да Вінчі" розповіла, що найчастіше згадує про коханого
7 березня, 17:25
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"Дмитро дуже любив гори": наречена "Да Вінчі" розповіла, що найчастіше згадує про коханого

Надія Батюк
Основні тези
  • Аліна Михайлова згадує, що Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло любив гори, і вони часто їздили на Драгобрат.
  • Дмитро був Героєм України і загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку.
  • Він народився в 1995 році, воював з 18 років і отримав звання молодшого лейтенанта у 2022 році.

На Аскольдовій могилі в Києві 7 березня вшанували пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Наречена загиблого Аліна Михайлова розповіла про спогади з коханим.

Насамперед вона згадала про їхні спільні "маленькі відпочинки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

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Про які спогади з коханим розповіла наречена "Да Вінчі"

Аліна розповідає, що її коханий Дмитро дуже любив гори, тому принаймні двічі на рік вони їздили на Драгобрат.

Дмитро дуже любив гори й ми їздили мінімум два рази на рік. На зимові відпустки та на весняні відпустки ми їздили завжди на Драгобрат. І це ось ці такі 3 – 4-денні моменти просто якогось мініцивільного життя,
– розповідає наречена "Да Вінчі".

Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року на Івано-Франківщині. З 18 років хлопець потрапив на війну, де опинився одразу після Революції Гідності. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, а згодом вступив у ЗСУ.

30 листопада 2021 Дмитро Коцюбайло був відзначений званням Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта. "Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку.