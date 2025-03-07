"Дмитро дуже любив гори": наречена "Да Вінчі" розповіла, що найчастіше згадує про коханого
- Аліна Михайлова згадує, що Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло любив гори, і вони часто їздили на Драгобрат.
- Дмитро був Героєм України і загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку.
- Він народився в 1995 році, воював з 18 років і отримав звання молодшого лейтенанта у 2022 році.
На Аскольдовій могилі в Києві 7 березня вшанували пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Наречена загиблого Аліна Михайлова розповіла про спогади з коханим.
Насамперед вона згадала про їхні спільні "маленькі відпочинки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".
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Про які спогади з коханим розповіла наречена "Да Вінчі"
Аліна розповідає, що її коханий Дмитро дуже любив гори, тому принаймні двічі на рік вони їздили на Драгобрат.
Дмитро дуже любив гори й ми їздили мінімум два рази на рік. На зимові відпустки та на весняні відпустки ми їздили завжди на Драгобрат. І це ось ці такі 3 – 4-денні моменти просто якогось мініцивільного життя,
– розповідає наречена "Да Вінчі".
Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року на Івано-Франківщині. З 18 років хлопець потрапив на війну, де опинився одразу після Революції Гідності. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, а згодом вступив у ЗСУ.
30 листопада 2021 Дмитро Коцюбайло був відзначений званням Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта. "Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку.