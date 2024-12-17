Помер колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет

17 грудня помер 41-річний Дмитро Габінет. У 2019 – 2020 роках він працював на посаді голови Хмельницької ОДА.

Окрім цього, Габінет очолював громадську організацію "Форпост Народовладдя". Про смерть чоловіка повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає 24 Канал.

Дивіться також У боях на Куп'янському напрямку загинув сержант з Рівного: у загиблого залишилась донька

Що відомо про Дмитра Габінета

Дмитро Габінет був кандидатом юридичних наук, працював викладачем у Хмельницькому університеті управління та права і в Хмельницькому кооперативному торгівельно-економічному інституті.

Він також був головою Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS та помічником народного депутата Миколи Стефанчука.

З глибоким сумом повідомляю, що пішов з життя Дмитро Анатолійович Габінет, український юрист, викладач та голова Хмельницької обласної державної адміністрації 2019 – 2020 років,

– написав у своїх соцмережах Тюрін.

Зазначимо, що Кабмін підтримав призначення Дмитра Габінета на посаду голови Хмельницької ОДА 28 жовтня 2019 року. На цій посаді він працював до 24 листопада 2020 року.

Прощання з померлим відбудеться 18 грудня з 12:00 до 14:00 у приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби за адресою вулиця Князя Святослава Хороброго, 5-А.