"Конферансьє Путіна" Губєрнієв раптово визнав, що у Росії людське життя майже нічого не варте

Російський пропагандист Дмітрій Губєрнієв, який у 2022 році був ведучим на концерті в підтримку війни в Україні, раптово визнав те, про що в Росії зазвичай мовчать. Він заявив, що для країни-агресорки людське життя не має цінності.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дмітрія Губєрнієва в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Які ключові проблеми Росії озвучив Губєрнієв

Відомий російський коментатор і радник міністра спорту країни-агресорки Дмітрій Губєрнієв несподівано озвучив правду про зневажливе ставлення до людських свобод і життя в Росії.

Він перелічив низку проблем, які, на його думку, характерні для російського суспільства. Зокрема він згадав "раболіпство і чиношанування".

Головні проблеми Росії? Їх же, як відомо, дві: дурні й дороги. Можна ще додати раболіпство і чиношанування. Проблеми в спорті схожі з проблемами країни. Спорт – велика частина нашого життя, тому всі ті проблеми, які є в країні, проектуються на спорт. Питання, що робити з цими проблемами – одвічне. Треба жити і працювати, тільки й усього,

– заявив Губєрнієв.

Він також зазначив, що у Росії "цінність людського життя і здоров'я мінімальні".

До слова, ЗМІ зазначають, що Росія може зіткнутися з внутрішніми політичними викликами після закінчення війни в Україні. Потенційним джерелом нестабільності для режиму Путіна можуть стати військові, які повернуться з фронту.