Показав закривавлену ногу: Кулебу покусав чужий собака

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розказав, яка неприємна пригода спіткала його під час прогулянки з собаками. Це сталося ввечері 11 лютого.

Під час прогулянки з вихованцями на них напав великий чужий собака. Про це очільник МЗС України розповів у Instagram stories, інформує 24 Канал.

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Дмитра Кулебу вкусив чужий собака

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пізно ввечері 11 лютого розповів, що на нього напав великий пес під час прогулянки.

Він розмістив у Instagram Srories фото своєї закривавленої ноги зі слідами собачих укусів.

Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене,

– поділився міністр.



Кулебу покусав собака / Фото Дмитро Кулеба

"Собак треба любити, але ж і тримати на повідках", – закликав голова українського МЗС.

Він подякував лікарям Олександрівської лікарні, які його "підрихтували".

Собака Майї Санду вкусив президента Австрії

Президент Австрії у листопаді 2023 року разом зі словенською колегою Наташою Пірц Мусар прибули з офіційним візитом у Кишинів на зустріч із Майєю Санду.

Зрештою молдавська президентка познайомила європейських лідерів зі своїм псом на прізвисько Кодруц.

Ван дер Беллен вирішив познайомитися з собакою і хотів погладити Кодруца. Однак той його неочікувано вкусив за руку.

Після цього Санду поспішили швидко заспокоїла собаку та перепросити за поведінку тварини перед Белленом. Президентка Молдови пояснила, що собака злякався великої кількості людей.

Згодом у мережі з'явилися фото з наступних зустрічей Ван дер Беллена зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гроссу та прем'єр-міністром країни – Доріном Речаном. На знімках австрійський президент вже був із перев'язаною рукою.