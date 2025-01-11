Останній бій десантника "Кобри": історія героя, який загинув у рукопашному бою з якутом

Нещодавно мережу сколихнуло відео жорстокого рукопашного бою українського десантника Дмитра "Кобри" Масловського з російським окупантом. Його побратими розповіли, як так вийшло, що боєць залишився сам на позиціях.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Відомо, що Дмитро Масловський загинув у листопаді 2024 року під час виконання бойового завдання в селі Трудове біля Курахового.

Дивіться також У Києві попрощалися з морпіхом Андрієм Кузьменком, який загинув на Донеччині

Якими були останні моменти життя "Кобри"

Нещодавно стало відомо ім'я українського воїна, який загинув у рукопашному бою з російським окупантом. Відео останнього бою десантника Дмитра "Кобри" Масловського сколихнуло мережу.

Дмитро Масловський, боєць 71 єгерської десантно-штурмової бригади, загинув у листопаді 2024 року під час виконання бойового завдання в селі Трудове біля Курахового.

Дмитро Масловський / Фото з Facebook

Відео з налобної камери зафіксувало, як "Кобра" вийшов з укриття, щоб знищити ворожий "Панцир" і продовжив битву. Далі можна побачити, як Дмитро вступив у рукопашний бій із російським окупантом з Якутії.

Український боєць зумів вибити зброю з рук противника, але сили були нерівними. Під час бою можна почути, як боєць кличе на допомогу "Хазу", проте на допомогу він, так і не дочекався.

Останні слова Дмитра, зафіксовані камерою, зворушили соцмережі: "Дай я піду спокійно. Не чіпай мене, я вже все".

Чому "Кобра" залишився сам на позиціях

Побратим Дмитра розповів, що "Кобра" разом із напарником із позивним "Хаза" тримав спостережний пункт, прикриваючи тил українських сил.

Під час виконання завдання "Кобра" та "Хаза" знищили одного з двох окупантів, які наближалися до їхньої позиції.

"Кобра" віддав наказ, щоб "Хаза" зі специфічною зброєю залишався контролювати проїжджу ділянку, тому що за час, коли ми (штурмова група "єгерів", – 24 Канал) зачищала село, пару байків захотіли проскочити. Це було командне рішення яке треба поважати,

– розповів побратим Дмитра.

Він додав, що "Хаза" не міг допомогти, оскільки перебував на іншій позиції, за 600 метрів від місця бою. До того ж штурмова група вела інтенсивну зачистку села, що супроводжувалася вибухами та стрільбою.

Після бою позицію, де залишався "Хаза", знайшли порожньою. Його вважали зниклим безвісти, однак пізніше воїна знайшли тяжкопораненим у одному з підвалів села. Нині він перебуває в лікарні у важкому стані.

Що відомо про Дмитра Масловського

Дмитро Масловський був родом із Одеської області, ще до повномасштабного вторгнення служив у зоні ООС. Побратими згадують його як героїчного бійця, який завжди намагався прикрити своїх штурмовиків.

Він був запальний, завжди зухвалий, іноді аж занадто, що його треба було спиняти. Ніколи нічого не боявся,

– згадує один з побратимів про Дмитра.

71-ша єгерська десантно-штурмова бригада подала Дмитра Масловського на присвоєння Зірки Героя України.

Його поховали в рідній Любашівській громаді. Дмитру було лише 30 років.