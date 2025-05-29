У Путіна цинічно відповіли на вимогу Сибіги негайно передати "меморандум"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію негайно передати "меморандум" стосовно припинення вогню. У Росії вже відповіли на його вимогу.

Свою думку з цього приводу у четвер, 29 травня, висловив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на російські ЗМІ.

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Як відреагували в Росії на вимогу Сибіги

Російський посадовець назвав "не конструктивною" вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир'я. Натомість він заговорив про другий раунд переговорів з Києвом.

Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі й почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно - це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне,

– заявив він.

За його словами, наразі Москва не отримала від України згоди на другий раунд переговорів у Стамбулі у понеділок, 2 червня, про цю пропозицію раніше заявляв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія вже підготувала свій "меморандум" із пропозиціями стосовно припинення вогню, вона має негайно передати його Україні, а не чекати понеділка.