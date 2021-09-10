Разумков вдруге захворів на коронавірус: як працюватиме спікер
Джерело:фейсбук Дмитра Разумкова
Спікер Верховної Ради захворів на коронавірус. Дмитро Разумков розповів, що хворобу допоміг виявити тест на COVID-19.
Дмитро Разумков вперше захворів на COVID-19 у листопаді 2020 року. Про друге зараження спікер Ради написав у фейсбуці 10 вересня.
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Разумков захворів на коронавірус
Дмитро Разумков написав, мовляв: "Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами – це невинна формальність чи данина духу часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую".
Сьогодні, наприклад, (мовиться про 10 вересня – 24 канал) такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене,
– запевнив Разумков.
Політик пояснив, що він планував 11 вересня брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав дискувати на тему верховенства права в Україні.
Разумков пояснив, як працюватиме надалі
Спікер Верховної Ради пояснив, що не зможе відвідати Ялтинську європейську стратегію особисто офлайн, проте подякував організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила йому виявити хворобу. Також політик зазначив, що "явних симптомів не було".
Сподіваюсь, що матиму можливість виступити онлайн,
– написав Разумков.
Додав також, що перебуватиме на самоізоляції та певний час працюватиме дистанційно. Пояснив, що почувається добре. Він закликав усіх берегти себе та пам'ятати, що COVID-19 не зник.
Що відомо про захворювання та позицію щодо вакцинації Дмитра Разумкова
- Уперше на COVID-19 Дмитро Разумков захворів 11 листопада 2020 року. Тоді він розповідав, що хвороба наздогнала і його родину. Тоді він почувався нормально й працював дистанційно.
- Попередньо відомо, що спікер Верховної Ради не вакцинований. У травні 2021 року він заявив, що ще не вакцинувався від COVID-19.
- Причиною він назвав те, що перехворів і у нього є антитіла. Він тоді заявив, що "свого часу говорив, що буду вакцинуватися за власний кошт. Станом на сьогодні, поки що, на жаль, у вільному доступі вакцин немає".
- У серпні Разумков також зазначив, що "на щастя чи на жаль, ми з дружиною торік перехворіли на CОVID-19, у нас ще є антитіла".