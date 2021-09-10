Разумков вдруге захворів на коронавірус: як працюватиме спікер

Спікер Верховної Ради захворів на коронавірус. Дмитро Разумков розповів, що хворобу допоміг виявити тест на COVID-19.

Дмитро Разумков вперше захворів на COVID-19 у листопаді 2020 року. Про друге зараження спікер Ради написав у фейсбуці 10 вересня.

Зауважте Колективний імунітет від COVID-19 став ілюзорним, – у ВООЗ змінились настрої щодо вакцинації

Разумков захворів на коронавірус

Дмитро Разумков написав, мовляв: "Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами – це невинна формальність чи данина духу часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую".

Сьогодні, наприклад, (мовиться про 10 вересня – 24 канал) такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене,

– запевнив Разумков.

Політик пояснив, що він планував 11 вересня брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав дискувати на тему верховенства права в Україні.

Разумков пояснив, як працюватиме надалі

Спікер Верховної Ради пояснив, що не зможе відвідати Ялтинську європейську стратегію особисто офлайн, проте подякував організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила йому виявити хворобу. Також політик зазначив, що "явних симптомів не було".

Сподіваюсь, що матиму можливість виступити онлайн,

– написав Разумков.

Додав також, що перебуватиме на самоізоляції та певний час працюватиме дистанційно. Пояснив, що почувається добре. Він закликав усіх берегти себе та пам'ятати, що COVID-19 не зник.

Що відомо про захворювання та позицію щодо вакцинації Дмитра Разумкова