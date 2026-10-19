Новим очільником Третього армійського корпусу став командир 60 ОМБр Дмитро Рогозюк, – ЗМІ

Дмитро Рогозюк став командиром Третього армійського корпусу після керівництва 60-ю окремою механізованою бригадою. Під його командуванням підрозділ досяг значних результатів у звільненні територій в операції "Вівальді".

Як передає "Інтерфакс-Україна", кадрове призначення оголосив командувач Угруповання військ "Центр", бригадний генерал Андрій Білецький під час пресконференції щодо підсумків операції "Вівальді".

Зміна командування та технологічний прорив

Бригада зазнала докорінних трансформацій за рік на чолі з Рогозюком. Він розповів журналістам, що 60-та ОМБр пройшла шлях від "проблемної" бригади до одного з найефективніших формувань Сил оборони України.

Сьогодні моя доповідь буде саме про роботу в 60-й бригаді. З чого хотілося почати? Почати хотілося з того, в якому стані ця бригада заходила в корпус і в якому стані вона була, коли я приймав командування над цим військовим з'єднанням. Найбільші успіхи в смузі корпусу противник мав саме в смузі 60-ї бригади. Темпи просування і сталість оборони були одними з найгірших у корпусі. Відповідно, було в дечому порушено управління самою бригадою. Комплектація, підготовка – все було на низькому рівні. Такого розуміння в бригаді, як наземні роботизовані комплекси, взагалі не було,

– зазначив він.

За словами Рогозюка, у підрозділі змінили систему управління військами та впровадили сучасні стандарти вишколу.

Насамперед ми приділили увагу зміні підходів до управління: звісно, ухвалили кадрові рішення, відбулася заміна та входження не тільки юридичного підрозділу в 3-й армійський корпус, а й прийняття систем управління та підходів до ведення бою,

– підкреслив Рогозюк.

60-та бригада була залучена до всіх чотирьох етапів наступальної операції "Вівальді". Командир розповів, що спочатку військовослужбовці стабілізували ділянку фронту, після чого перейшли до контрнаступальних дій.

Рогозюк додав, що за деякий час 60-та бригада "пройшла шлях від тієї бригади, яка не може втримати фронт, до бригади, яка показала другий результат за звільненою територією в операції "Вівальді" – після колег з 3-ї штурмової бригади".

Що відомо про Рогозюка

Дмитро Рогозюк став на захист України у грудні 2013 року. Він служив у бригаді транспортної авіації та забезпечував тил під час війни на Сході країни.

У 2017 році військовий повернувся до цивільного життя, а після початку повномасштабного вторгнення знову став до лав ЗСУ. Зокрема, обороняв столицю у складі полку "Азов".

Згодом він командував ротою в 1-му штурмовому батальйоні 3-ї окремої штурмової бригади під Бахмутом, очолював оперативне планування, а після створення армійського корпусу став заступником начальника штабу.

Рогозюк очолив 60 ОМБр у жовтні 2025 року, коли бригада увійшла до складу Третього армійського корпусу.

А попередній командир 60-ї бригади став фігурантом кримінальної справи про розкрадання у війську.