Жив і бився на стороні світла: на війні загинув Дмитро Щербина з підрозділу ALASTOR 25 ОПДБр

У понеділок, 20 січня, біля Покровська на Донеччині загинув боєць підрозділу ALASTOR 25 ОПДБр Дмитро "Айтішник" Щербина. Він приєднався до лав добровольців у грудні 2022 року.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У Дмитра залишилися дружина й троє дітей.

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Що відомо про захисника

Військовий народився 2 грудня 1990 року у Бердичеві, навчався у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. За значний особистий внесок у виконання військових завдань отримав низку нагород, серед яких медаль "Хрест пошани", повідомили в навчальному закладі.

Дмитро був справжнім патріотом, весь час переймався за Україну. Знав її історію досконало та був упевнений, що наша сила у єдності та готовності на самопожертву заради свободи. Захист Батьківщини був його свідомим вибором,

– сказала дружина полеглого.

Побратими згадують – "Айтішник" вчив їх не боятися та не зневірятися, які б морок чи невідомість не стояли попереду. Наполегливість, відданість і сміливість Дмитра мають назавжди залишитися в пам’яті як приклад для кожного, хто обрав шлях боротьби за свободу та безпеку всіх, кого знає і любить.

Ти жив і бився на стороні світла. Ніс його з легкістю, заспокоював і жартував, підтримував і веселив, направляв, піклувався та віддавав себе всього. Ти знав, для чого ти тут, що захищаєш, яке майбутнє виборюєш. Тобою керувала любов,

– написали в спецпідрозділі.

До слова, 25 січня в Донецькій області загинув морський піхотинець Михайло Стрілецький з Івано-Франківщини 2001 року народження. Він служив у відділенні морської піхоти 503 окремого батальйону.