Жив і бився на стороні світла: на війні загинув Дмитро Щербина з підрозділу ALASTOR 25 ОПДБр
- На війні 20 січня загинув Дмитро "Айтішник" Щербина з підрозділу ALASTOR 25 ОПДБр біля Покровська Донецької області.
- У бійця залишилися дружина та троє дітей.
У понеділок, 20 січня, біля Покровська на Донеччині загинув боєць підрозділу ALASTOR 25 ОПДБр Дмитро "Айтішник" Щербина. Він приєднався до лав добровольців у грудні 2022 року.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У Дмитра залишилися дружина й троє дітей.
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Що відомо про захисника
Військовий народився 2 грудня 1990 року у Бердичеві, навчався у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. За значний особистий внесок у виконання військових завдань отримав низку нагород, серед яких медаль "Хрест пошани", повідомили в навчальному закладі.
Дмитро був справжнім патріотом, весь час переймався за Україну. Знав її історію досконало та був упевнений, що наша сила у єдності та готовності на самопожертву заради свободи. Захист Батьківщини був його свідомим вибором,
– сказала дружина полеглого.
Побратими згадують – "Айтішник" вчив їх не боятися та не зневірятися, які б морок чи невідомість не стояли попереду. Наполегливість, відданість і сміливість Дмитра мають назавжди залишитися в пам’яті як приклад для кожного, хто обрав шлях боротьби за свободу та безпеку всіх, кого знає і любить.
Ти жив і бився на стороні світла. Ніс його з легкістю, заспокоював і жартував, підтримував і веселив, направляв, піклувався та віддавав себе всього. Ти знав, для чого ти тут, що захищаєш, яке майбутнє виборюєш. Тобою керувала любов,
– написали в спецпідрозділі.
До слова, 25 січня в Донецькій області загинув морський піхотинець Михайло Стрілецький з Івано-Франківщини 2001 року народження. Він служив у відділенні морської піхоти 503 окремого батальйону.