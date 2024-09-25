Колишній заступник голови Нацполу після скандалу з паспортом Росії отримує ступінь доктора наук

Колишній заступник голови Нацполу раніше покинув цю посаду через скандал із російським паспортом у його дружини. Його направили писати докторську у Нацакадемію внутрішніх справ.

"Українська правда" пише, що колишнього заступника керівника Нацполу Дмитра Тишлека скерували писати наукову роботу у Нацакадемію внутрішніх справ. Раніше стало відомо, що його дружина станом на літо 2023 року досі мала російський паспорт.

Дивіться також Зараз не час для громадського активізму: ОК "Захід" відреагувало на вчинок Гнезділова

Він вже проходить навчання

У Нацполіції пояснили, що Тишлек Дмитро Петрович наказом Національної поліції України направлений на навчання до Національної академії внутрішніх справ у зв’язку із зарахуванням здобувачем наукового ступеня доктора наук.

Відомо, що він уже почав навчання в науковій лабораторії з проблем протидії злочинності з 1 січня 2024 року.