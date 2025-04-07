На війні загинув військовий з Івано-Франківщини Дмитро Варцабюк, у нього було троє синів

Івано-Франківщина продовжує втрачати своїх героїв. На війні проти російських загарбників загинув військовослужбовець ЗСУ Варцабюк Дмитро.

Про це в суботу, 5 квітня, повідомили на Facebook-сторінці Космацької громади, передає 24 Канал. Чоловікові було 40 років.

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Що відомо про захисника

Тіло загиблого вже везуть у село Космач на Прикарпатті. Інформацію про зустріч полеглого та прощання з ним повідомлять пізніше.

У Дмитра залишилися 3 сини, дружина й мама.

Мужній воїн героїчно захищав рідну Україну, а значить – кожного з нас. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі й пошані. Вічна пам’ять полеглим Героям України! Ми не маємо права забути їхні імена,

– написали в громаді.

Нагадаємо, 1 квітня в селі Боднарів на Івано-Франківщині в останню путь провели Юрія Маціборського. Захисник вважався зниклим безвісти 15 місяців – із грудня 2023 року. Він служив заступником командира бойової машини, навідником-оператором механізованого взводу.