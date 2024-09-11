Генпрокурор Костін не захотів відповідати на запитання про свого ексзаступника Вербицького

У Києві відбулася конференція United for Justice, де був присутнім Генеральний прокурор України Андрій Костін. На ньому журналістка запитувала про результати службового розслідування стосовно Вербицького, та чи продовжує він працювати в Офісі Генерального прокурора.

Костін зазначив, що цього дня обговорюється інша тема, а відповіді пообіцяла надати пресслужба ОГП. Згодом пресслужба ОГП надіслала офіційну відповідь.

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Який результат службового розслідування щодо Вербицького

На конференції United for Justice в Києві Костін відмовився відповідати на запитання журналістки щодо результатів службового розслідування проти свого колишнього заступника Олексія Вербицького. Він зазначив, що "сьогодні інша тема", і додав, що пресслужба надасть відповіді згодом.

Пізніше Офіс Генерального прокурора надіслав письмову відповідь, у якій підтвердив завершення розслідування щодо Вербицького. Однак інформації про його результати та про те, чи продовжує Вербицький працювати в ОГП, не було надано.

Що відомо про справу вербицького

Дмитро Вербицький виступає фігурантом у двох розслідуваннях "Схем". В першому розповідається про те, що він мешкає в будинку за пів мільйона доларів, який був куплений у шість разів дешевше.

В другому розповідається про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, в якої з'явилося елітне майно на суму щонайменше 52 мільйони гривень. Цікавим тут є те, що у неї відсутні достатні власні офіційні доходи.

Відомо, що 1 липня Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адмінпосади заступника генпрокурора Вербицького. Він також повідомив, що триває службове розслідування.