Дмитро Вербицький розповів, як прокуратура бореться з незаконним обігом тютюнових виробів

Офіс Генерального прокурора спільно з іншими правоохоронними органами продовжують забезпечувати ефективну роботу, направлену на викриття фактів незаконного обігу підакцизних товарів.

Щороку показники викриття таких злочинів зростають, а результати проведеної роботи позитивно оцінують незалежні аналітичні установи, розповів у коментарі заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький.

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Викриття безпосередніх виробників такої нелегальної продукції та вилучення обладнання, на якому вони її виготовляють, покроково витісняє з ринку нелегальні підакцизні товари, в тому числі і таких незаконних виробників тютюнових виробів. Це суттєво розширює коло споживачів легальної продукції. Таким чином ліцензовані підприємства отримують більше прибутку. І як наслідок сплачують більшу суму податків, за рахунок яких наповнюється державний бюджет України,

– зазначає Дмитро Вербицький.

За його словами, серед прикладів успішного відпрацювання таких заходів – одне з розслідувань, яке ведуть детективи Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні за підозрою керівника одного з підприємств Одещини. Його підозрюють у зберіганні, збуті підроблених марок акцизного податку, умисному ухиленні від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах, службовому підроблені за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 199, частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України та за фактом незаконного виготовлення тютюнових виробів за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України.

Як встановлено в ході слідства, вищезазначений керівник підприємства у 2022 році на території Одеської області налагодив масове виробництво тютюнових виробів, на які було наклеєно підроблені марки акцизного податку. Внаслідок зазначеної протиправної діяльності, державний бюджет України недоотримав понад 42 мільйонів гривень акцизного податку. У ході проведених обшуків було виявлено понад 1 мільйон пачок цигарок з підробленими марками акцизного податку та вказане обладнання,

– повідомив Дмитро Вербицький.

У зв'язку з тим, що вищезазначене обладнання використовувалось у протиправній діяльності як знаряддя вчинення злочину, детективом Бюро економічної безпеки України його було визнано речовим доказом. Саме з метою збереження речового та можливого застосування конфіскації майна у кримінальному провадженні прокурором подано до суду клопотання про накладення арешту на обладнання з виробництва тютюнових виробів, зазначив заступник Генпрокурора.

За його словами, слідчим суддею клопотання прокурора задоволено в повному обсязі. Наразі вживаються заходи щодо встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.