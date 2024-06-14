Ежегодно показатели разоблачения таких преступлений растут, а результаты проведенной работы положительно оценивают независимые аналитические учреждения, рассказал в комментарии заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий.

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Разоблачение непосредственных производителей такой нелегальной продукции и изъятие оборудования, на котором они ее изготавливают, пошагово вытесняет с рынка нелегальные подакцизные товары, в том числе и таких незаконных производителей табачных изделий. Это существенно расширяет круг потребителей легальной продукции. Таким образом лицензированные предприятия получают больше прибыли. И как следствие платят большую сумму налогов, за счет которых наполняется государственный бюджет Украины,

– отмечает Дмитрий Вербицкий.

По его словам, среди примеров успешной отработки таких мероприятий – одно из расследований, которое ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины в уголовном производстве по подозрению руководителя одного из предприятий Одесской области. Его подозревают в хранении, сбыте поддельных марок акцизного налога, умышленном уклонении от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах, служебном подлоге по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 199, частью 3 статьи 212, частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины и по факту незаконного изготовления табачных изделий по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

Как установлено в ходе следствия, вышеупомянутый руководитель предприятия в 2022 году на территории Одесской области наладил массовое производство табачных изделий, на которые были наклеены поддельные марки акцизного налога. Вследствие указанной противоправной деятельности, государственный бюджет Украины недополучил более 42 миллионов гривен акцизного налога. В ходе проведенных обысков было обнаружено более 1 миллиона пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога и указанное оборудование,

– сообщил Дмитрий Вербицкий.

В связи с тем, что вышеупомянутое оборудование использовалось в противоправной деятельности как орудие совершения преступления, детективом Бюро экономической безопасности Украины оно было признано вещественным доказательством. Именно с целью сохранения вещественного и возможного применения конфискации имущества в уголовном производстве прокурором подано в суд ходатайство о наложении ареста на оборудование по производству табачных изделий, отметил заместитель Генпрокурора.

По его словам, следственным судьей ходатайство прокурора удовлетворено в полном объеме. Сейчас принимаются меры по установлению всех фактических обстоятельств совершения уголовного преступления и проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на получение достаточных доказательств для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.