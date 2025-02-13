Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора и Национальную полицию Украины. Информацию о поиске клиента для продажи девочки получили правоохранители Департамента стратегических расследований.

Смотрите также Мать не интересовалась: что с пятью детьми из Ровенской области, которые жили в халабуде в лесополосе Тернополя

Что известно об инциденте

Жительница Харькова родила дочь 1 декабря 2024 года, а в январе этого года решила продать ее своей знакомой. Подозреваемая договорилась о встрече и попросила за ребенка 20 000 долларов США.

Следователи открыли уголовное производство, поэтому "сделка" происходила под контролем правоохранителей.

Мать задержали 12 февраля во время передачи дочери покупателю и получения указанной суммы. Ей уже объявили о подозрении в торговле людьми, фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским, сейчас девочкой занимаются врачи. По месту жительства подозреваемой обнаружили ее сына, он также находится под наблюдением медиков.

Важно! Человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, 34-летнюю женщину с Полтавщины подозревают в убийстве новорожденного сына. Многодетная мать после родов накрыла младенца мокрой одеждой, что ограничило доступ воздуха. Мальчик умер из-за асфиксии.