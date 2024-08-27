Через 2 тижні має бути рішення, яке унеможливить такі випадки, – Зеленський про втечу Дмитрука
Володимир Зеленський прокоментував втечу нардепа Дмитрука. За словами президента, через 2 тижні повинно бути рішення, яке унеможливить такі випадки.
Про це гарант розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає 24 Канал.
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Зеленський прокоментував ситуацію з нардепом Дмитруком
За словами президента України, є прийнято кілька рішень.
Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом з прикордонниками – як з цим боротися. Це виклик і це велика проблема для нас,
– сказав Зеленський.
Він наголосив, що маємо вірити, що за 2 тижні буде результат.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило, що чинний депутат справді незаконно перетнув кордон України. Тобто він проїхав нелегально. Тоді радниця з комунікації ДБР заявила, що вони вже встановили ці факти.