Про це розповів журналістам головний лікар медустанови Олексій Власов. Трагедія трапилася ввечері 16 вересня.

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Забій мозку та крововилив

За словами лікаря, малюк помер приблизно о 22:40. У нього була черепно-мозкова травма, забій головного мозку та крововилив.

Про те, що травмування сталося під час падіння з дивану, розповіли батьки хлопчика. Проте наразі офіційно це не підтверджували.

Інше травмування дитини

14 вересня повідомили, що на шкільному стадіоні в Харкові впали футбольні ворота. Вони притисли до землі 6-річного хлопчика, якого госпіталізували в критичному стані.

Згодом оприлюднили відео цього моменту. Також у ЗМІ повідомили, що конструкція взагалі не була прикріплена. Це підтверджують фото з місця, де це сталося.