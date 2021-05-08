У Дніпрі правоохоронці арештували зловмисника, який 6 травня проник у приватний будинок, де перебував 12-річний хлопець. Чоловік побив дитину, забрав майно з помешкання та втік.

Нападником виявився 42-річний місцевий мешканець Дніпра. За даними правоохоронців, раніше він вже мав судимості за майнові злочини.

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Яке покарання загрожує зловмиснику

Слідчі 7 травня повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За такі дії зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.



У Дніпрі затримали зловмисника, який побив дитину / Фото Нацполіції

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Вже 8 травня Ленінський районний суд Дніпра обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

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