Інцидент трапився надвечір 6 вересня в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро. Зловмисник кинув гранату у бік будинку, де перебували двоє чоловіків. Внаслідок вибуху вони отримали поранення.

Деталі інциденту

Правоохоронці вже затримали чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

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Зловмисником виявився 35-річний чоловік. Наразі про його мотиви нічого не відомо. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Амур-Нижньодніпровського відділення поліції, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби.

За попередніми висновками експертів, вибухнути могла граната РГД-5.

Що відомо про гранату РГД-5? Це радянська ручна граната, що має дальність ураження 15 – 20 метрів. Її взяли на озброєння у радянській армії понад півстоліття тому, і вона досі використовується у багатьох арміях світу.

Яке покарання загрожує зловмиснику

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею 15 та 115 про замах на умисне вбивство. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



Правоохоронці вже затримали чоловіка / Фото Нацполіція