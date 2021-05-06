Смерділо на всю вулицю: у Дніпрі чоловік замість "наркоти" варив суп із манго
В одному із житлових будинків у Дніпрі проживає нібито асоціальний чоловік. Сусіди вважають, що він час від часу вживає наркотичні речовини. Вони викликали поліцейських, бо з квартири сусіда знову сильно смерділо.
Джерело:"Днепр оперативний"
Проте екіпаж патрульних не застав зловмисника на місце злочину. Чоловік лише варив суп з манго.
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Що відомо про курйоз
- Інцидент трапився у житловому будинку на вулиці Генерала Пушкіна, 26.
- Ймовірно, чоловік, якого сусіді підозрюють у наркоманії, зловживав добротою сусідів.
- 6 травня, вкотре зачувши сморід з його квартири, вони викликали поліцію.
- Проте усі разом стали свідками курйозу – чоловік у стані алкогольного сп'яніння варив собі суп із манго.
- На фото видно, що, ймовірно, вариво краще не їсти.
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