В одному із житлових будинків у Дніпрі проживає нібито асоціальний чоловік. Сусіди вважають, що він час від часу вживає наркотичні речовини. Вони викликали поліцейських, бо з квартири сусіда знову сильно смерділо.

Проте екіпаж патрульних не застав зловмисника на місце злочину. Чоловік лише варив суп з манго. До теми Жахливі звуки: сусід прийшов рятувати хлопця, який просто співав в душі Що відомо про курйоз Інцидент трапився у житловому будинку на вулиці Генерала Пушкіна, 26.

Ймовірно, чоловік, якого сусіді підозрюють у наркоманії, зловживав добротою сусідів.

6 травня, вкотре зачувши сморід з його квартири, вони викликали поліцію.

Проте усі разом стали свідками курйозу – чоловік у стані алкогольного сп'яніння варив собі суп із манго.

На фото видно, що, ймовірно, вариво краще не їсти. Зверніть увагу! У Дніпрі на Великдень стався інший курйоз – помічник священника крав пожертви прямо з кошика для пожертв під час служби. Відбувалось дійство у головній церкві Новомосковська, проте назва його є невідомою.