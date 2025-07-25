У Дніпрі чули вибухи: на місто летіли дрони
- У Дніпрі чули вибухи близько 23:12, після оголошення повітряної тривоги о 22:15.
- У Харкові також лунали вибухи, спричинені ворожими БпЛА, що пошкодили багатоквартирний будинок.
У Дніпрі пролунали вибухи. Повітряна тривога в області триває вже годину.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Дніпрі?
У Дніпрі близько 23:12 чули вибухи. Про це повідомили коремпонденти Суспільного.
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 22:15. О 22:42 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА на Дніпро.
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Нагадаємо, вибухи цього ж вечора лунали у Харкові. О 19:45 стало відомо про приліт ворожого БпЛА "Черніка" по центральній частині міста у Київському районі. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок. За даними кореспондентів Суспільного, вже о 20:43 в місті прогримів повторний вибух.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту.