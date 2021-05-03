У парку "Зелений гай" у Дніпрі 2 квітня дитячий автомобіль із дитиною за кермом збив літню жінку. Як наслідок її забрала швидка з переломом руки.

Це трапилося приблизно о 5 годині вечора. Чи зробила дитина це спеціально – поки невідомо. До теми У Харкові на чоловіка впав світлофор: відео з місця інциденту Що ще відомо про цей інцидент Жінку відвезли до 7 клінічної лікарні Дніпра.

Згодом на місце, де це трапилось прийшли рідні потерпілої.

Вони почали конфлікт із власниками цих машинок.

Через це туди викликали правоохоронців. Зверніть увагу! У Дніпрі на перехресті вулиць 15 квітня вантажівка з краном наїхала на літню жінку. Потерпілу забрала швидка допомога та в неї виявили травми руки.