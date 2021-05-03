Дитяча машинка збила людину в Дніпрі: бабусю забрала швидка
У парку "Зелений гай" у Дніпрі 2 квітня дитячий автомобіль із дитиною за кермом збив літню жінку. Як наслідок її забрала швидка з переломом руки.
Джерело:"Інформатор"
Це трапилося приблизно о 5 годині вечора. Чи зробила дитина це спеціально – поки невідомо.
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Що ще відомо про цей інцидент
- Жінку відвезли до 7 клінічної лікарні Дніпра.
- Згодом на місце, де це трапилось прийшли рідні потерпілої.
- Вони почали конфлікт із власниками цих машинок.
- Через це туди викликали правоохоронців.
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