У Дніпрі не розминулись легковий автомобіль та пасажирський автобус. Аварія сталась 28 липня у Новокодацькому районі міста, постраждав водій легковика.

Постраждалого водія з авто діставали рятувальники

У ДТП потрапили "Еталон" та "ВАЗ 21070" на перехресті вулиць Київської та Ковельської. Про це інформує пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

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Автобус курсував за маршрутом Дніпро – Кам'янське, коли й сталось лобове зіткнення з легковиком. Удар був настільки сильним, що діставати постраждалого водія "ВАЗ 21070" довелось рятувальникам.

Працівники ДСНС відкрутили кермо у легкового автомобіля, відключили від акумулятора клеми та перекрили газовий балон в багажному відділенні.

Чоловіка одразу госпіталізували

Коли чоловіка дістали з вщент розбитої автівки, то одразу передали медикам – для негайної госпіталізації. За попередньою інформацією, більше постраждалих у автотрощі немає.



ДТП сталась у Новокодацькому районі Дніпра / Фото ДСНС



Зіткнення було дуже сильним / Фото ДСНС



Чоловіка з авто діставали рятувальники / Фото ДСНС