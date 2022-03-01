У Дніпрі та Кривому Розі повітряна тривога – всі в укриття
1 березня 2022 , 15:23Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада України
Верховна Рада України повідомила про повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Мешканців просять пройти до укриттів.
У Дніпрі та Кривому Розі оголосили повітряну тривогу. Мешканцям радять якнайшвидше пройти до сховищ.
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Коли лунають сирени, важливо швидко пройти до укриттів, допомогти старшим людям та дітям.
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