У Дніпрі та Кривому Розі повітряна тривога – всі в укриття

1 березня 2022 , 15:23
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Джерело:

Верховна Рада України

Верховна Рада України повідомила про повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Мешканців просять пройти до укриттів.

У Дніпрі та Кривому Розі оголосили повітряну тривогу. Мешканцям радять якнайшвидше пройти до сховищ.

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Коли лунають сирени, важливо швидко пройти до укриттів, допомогти старшим людям та дітям.  

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Автор: Ярослава Прадід